Футбол
Сборные России и Бельгии пожелали друг другу удачиСпорт-Экспресс 11:37
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Куртуа
Алдервейрелд
Боята
Вертонген
Шадли
Дендонкер
Тилеманс
Карраско
Азар
Мертенс
Азар
Лунев
Фернандес
Семенов
Джикия
Кудряшов
Жирков
Ионов
Кузяев
Ахметов
Черышев
Дзюба
Россия
Предварительная расстановка 5‑4‑1
Сегодня сборная Бельгии пример команду России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Хозяева в своем официальном Твиттере пожелали команде Станислава Черчесова удачи перед игрой на русском языке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Обновлено в 05:05
Кино
Умер заслуженный артист России Петр Зайченко
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Названа дата первого полета ИЛ-112В с воронежского авиазавода
Первый полет военного транспортника ИЛ-112В, который собрали на авиационном заводе Воронеже, пройдет в конце марта или начале апреля.
Обновлено в 10:00
Происшествия
СК и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Московской области.
Обновлено в 03:21
Экономика
Visa и MasterCard захотели лишить денег
В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика
Определена стоимость всей недвижимости России
Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.
Обновлено в 06:41
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Электронный кошелек MyEtherWallet появится в блокчейн-смартфоне Finney
Криптовалютный кошелек MyEtherWallet будет интегрирован в блокчейн-смартфон Finney от Sirin Labs, сообщил «РБК-Крипто» представитель израильского стартапа.
Обновлено в 12:16
Политика
Экс-президент Бразилии задержан по обвинению в коррупции
Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в четверг, сообщает бразильский телерадиоканал Globus.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Авто
Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению
Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Обновлено в 09:08
Футбол
Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии
Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Хабаровском крае застрелили напавшего на корову амурского тигра
Житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил краснокнижного амурского тигра, после того как хищник забрался в его сарай и задрал корову.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом
Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.
Обновлено в 06:23
Политика
В Венесуэле задержали двух соратников Гуайдо
Источник в полиции Каракаса сообщил, что утром в четверг в своих домах были схвачены ближайшие сподвижники оппозиционера Хуана Гуаидо Роберто Марреро и Серхио Вергара.
Обновлено в 09:55
Энергетика
«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании
Как говорится в сообщении «Газпрома», «15 марта 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа».
Обновлено в 11:44
Футбол
На матче Германия — Сербия задействовали гендерно-нейтральные туалеты
20 марта в Вольфсбурге состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Сербии (1:1). Немецкая футбольная федерация решила позаботиться о болельщиках-трансгендерах, потому на стадионе работал гендерно-нейтральный туалет.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Политика
Рогозин пообещал наказать клевещущих на ракетно-космическую отрасль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал наказать тех, кто несправедливо критикует ракетно-космическую отрасль в СМИ.
Обновлено в 11:18
Экономика
В Россию прекратят поставлять жизненно важные лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda заявила о прекращении с апреля поставок на российский рынок трех препаратов серии "Никомед" из списка жизненно необходимых и важных лекарственных средств.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Следком проверяет смерть школьницы в Крыму
В Красноперекопске две школьницы отравились неизвестным лекарственным препаратом, одна из них умерла.
Обновлено в 09:40