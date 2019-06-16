Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке АмерикиРИА Новости вчера в 17:01

Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча группы В, прошедшая на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 2:2.

Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке Америки

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