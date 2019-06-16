Футбол

Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке АмерикиРИА Новости вчера в 17:01

Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча группы В, прошедшая на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 2:2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Форвард сборной Парагвая Кардосо побил рекорд, продержавшийся 73 года

Sport24.ru01:31

Сборной Парагвая не хватило преимущества в два мяча для первой победы на Кубке Америки

Матч ТВвчера в 16:57

Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке Америки

Советский спортвчера в 23:47

Кардосо побил рекорд 73-летней давности

Чемпионатвчера в 22:52

Парагваец Кардосо стал самым возрастным бомбардиром своей команды с 1946 года

Sport.ruвчера в 18:59

Парагвай и Катар сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

Второй неамериканской сборной, участвующей в Кубке Америки, стал Катар

ProstoProSport03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Армия и оружие

Польша разместит американских военных в шести точках

Обновлено в 06:19
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Политика

Huawei предсказала потерю $30 млрд выручки из-за санкций США

Президент китайского производителя смартфонов и оборудования для мобильной связи Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд, передает Bloomberg.
Обновлено в 06:51
Интернет

Instagram тестирует простой способ восстановления аккаунтов

По данным зарубежных СМИ, в социальной сети предлагают новый способ восстановления пароля взломанного аккаунта.
Обновлено в 06:59
Политика

Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Политика

Из Казани в Харбин могут открыть прямой авиарейс

Обновлено в 01:20
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

Обновлено в 07:19
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Энергетика

В России вновь подорожал бензин

Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Обновлено в 07:08
Футбол

«Анжи» подал документы на лицензирование в ПФЛ

«Анжи» подал документы для прохождения процедуры лицензирования для участие в ПФЛ.
Обновлено в 06:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье.
Обновлено в 04:02
Культура

Госпитализирован актер и режиссер Александр Калягин

Художественный руководитель театра «Et Cetera», режиссер и актер Александр Калягин, доставлен утром в понедельник в одну из московских больниц, сообщает 17 июня Пятый канал.
Обновлено в 07:05
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Обновлено в 06:20
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Общество

Названы самые солнечные города России

Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.
Обновлено в 03:51
Политика

В Минэнерго ответили на статью о кибератаках США на Россию

От российских компаний не поступало данных о каких-либо кибератаках, энергокомпании сами обеспечивают защиту своих информационных систем, сообщили в Минэнерго, комментируя недавнюю публикацию газеты The New York Times.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Охранники подрались с посетителями в магазине на Тореза

Конфликт в магазине на Тореза, по всей вероятности, произошел из-за того, что охрана заподозрила двух граждан в краже товара, передают в управлении МВД Петербурга.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова покинула Россию, чтобы провести время перед родами на берегу океана.
Обновлено вчера в 16:59
Космос

ЕКА показало, как спутники плавятся в атмосфере Земли

Отмечается, что кроме магнитных штанг сквозь атмосферу на Землю могут попадать и другие элементы спутников – оптические инструменты, баки, приводные механизмы и маховики гироскопов.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Пытавшийся порвать оковы иллюзионист пропал в индийской реке

Индийская полиция, спасатели и волонтеры уже почти сутки ищут в реке Ганг популярного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, известно также под псевдонимом Волшебник Мандрэйк, после того, как он решил показать трюк с подводным освобождением из оков.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Полпред президента взял под личный контроль конфликт в Чемодановке

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров накануне, 16 июня, провел совещание по ситуации в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:20
Здоровье

В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ

У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом

Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное