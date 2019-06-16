Команды Парагвая и Катара сыграли вничью в матче Кубка АмерикиРБК 17:53

Матч первого тура сборных Парагвая и Катара завершился ничьей. Встреча группы В окончилась со счетом 2-2. Из парагвайской команды на 4-й минуте гол забил Оскар Кардосо, на 56-й — Дерлис Гонсалес.

Команды Парагвая и Катара сыграли вничью в матче Кубка Америки

Авто В Финляндии появятся совершенно новые знаки дорожного движения В Финляндии в рамках реформы Закона о дорожном движении идет обновление всех знаков, а некоторые появятся впервые.

Финансы Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.

Происшествия Журналисту Голунову предоставили защиту Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Наука В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.

Общество В России появится новая маркировка продуктов Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.

Политика NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи об активизации кибератак Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.

Футбол «Арсенал» объявил о переходе Луценко Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.

Политика Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня.

Политика Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских Сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Футбол В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.

Экономика Автоконцерны приступили к сборке субсидий Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.

Политика Помпео не исключил использования военной силы против Ирана Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает «полный спектр вариантов» противодействия «враждебной» политике Тегерана, в том числе военный.

Политика Глава Гонконга извинилась за поправки к закону об экстрадиции Лидер Специального административного района Китая Гонконг Кэрри Лэм на фоне массовых протестов извинилась перед гражданами за ситуацию, которая произошла из-за поправок к закону об экстрадиции, сообщает South China Morning Post.

Армия и оружие Басурин: ВСУ обстреляли село Спартак Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм село Спартак на северной окраине Донецка.

Происшествия Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.