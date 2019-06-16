Футбол

Парагвай и Катар сыграли вничьюСпорт-Экспресс 17:05

Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью в 1-м туре группового турнира Кубка Америки (2:2). Парагвайцы вышли вперед уже на 4-й минуте встречи, а в начале второго тайма удвоили преимущество, однако потом катарцы смогли отыграться.
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Катар спасся в матче с Парагваем

Советский спорт17:07

Кардосо побил рекорд 73-летней давности

Чемпионат22:52

Парагвай не удержал победу над Катаром в матче Кубка Америки-2019

ProstoProSport16:54

Парагвай и Катар сыграли вничью

Спорт-Экспресс17:05

Сборной Парагвая не хватило преимущества в два мяча для первой победы на Кубке Америки

Матч ТВ16:57

Катар совершил камбэк в матче с Парагваем на Кубке Америки

Газета.Ru17:10

Катар отыгрался с 0:2 у Парагвая в первом матче на Кубке Америки

Sports.ru17:04
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Общество

Супругу Нетаньяху оштрафовали на $15 тыс. за заказ еды за госсчет

Супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху признали виновной в ненадлежащем использовании госсредств и обязали выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей ($15,2 тыс.) за незаконное пользование услугами общественного питания, пишет The Times of Israel.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение

Обновлено в 20:36
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия

"Несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Футбол

Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей

В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.
Обновлено в 23:34
Происшествия

В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок

Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
Общество

Мечты о солнце

Преимущество имеют только те люди, у которых в домах есть газ, потому что он позволяет регулировать тепло в батареях, но такие островитяне у нас традиционно в меньшинстве.
Обновлено в 23:27
Здоровье

Эпидемия лихорадки Денге объявлена в Таиланде

Как сообщает Роспотребнадзор, в пунктах пропуска на российской границе усилен санитарно-карантинный контроль.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Гаджеты

IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro

Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.
Обновлено в 15:02
Политика

Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами

Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено в 21:33
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

В Крыму погиб российский биатлонист

Обновлено в 09:50
Экономика

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено в 22:46
Религия

День Святой Троицы отмечают православные

Обновлено в 02:13
Политика

Индия начала торговую войну с США

Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол

«Арсенал» объявил о переходе Луценко

Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено в 14:15
Интернет

Mail.ru Group выпустила голосовой помощник «Маруся»

Пресс-служба компании Mail.ru Group сообщила о запуске собственного голосового помощника «Маруся», передает ТАСС.
Обновлено в 22:01
Армия и оружие

CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток

После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.
Обновлено в 21:17
Политика

Экстренно госпитализирован глава Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Авто

Новый Renault Arkana получит дисковые тормоза

Как оказалось, клиенты марки спрашивали о возможности появления дисковых тормозов, и в компании решили пойти навстречу.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Экономика

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено в 22:54
Религия

На въезде в Екатеринбург со стороны Кольцово появилась надпись «Город бесов»

Надпись «Город бесов» появилась этим утром прямо под табличкой «Екатеринбург» на въезде в город по Новокольцовской трассе.
Обновлено в 23:33
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты

Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10

Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено в 14:16
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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