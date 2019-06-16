Футбол
Парагвай и Катар сыграли вничьюСпорт-Экспресс 17:05
Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью в 1-м туре группового турнира Кубка Америки (2:2). Парагвайцы вышли вперед уже на 4-й минуте встречи, а в начале второго тайма удвоили преимущество, однако потом катарцы смогли отыграться.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:50, Вашингтон
Общество
Супругу Нетаньяху оштрафовали на $15 тыс. за заказ еды за госсчет
Супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху признали виновной в ненадлежащем использовании госсредств и обязали выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей ($15,2 тыс.) за незаконное пользование услугами общественного питания, пишет The Times of Israel.
Обновлено в 06:39
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия
"Несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей
В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.
Обновлено в 23:34
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
Общество
Мечты о солнце
Преимущество имеют только те люди, у которых в домах есть газ, потому что он позволяет регулировать тепло в батареях, но такие островитяне у нас традиционно в меньшинстве.
Обновлено в 23:27
Здоровье
Эпидемия лихорадки Денге объявлена в Таиланде
Как сообщает Роспотребнадзор, в пунктах пропуска на российской границе усилен санитарно-карантинный контроль.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Гаджеты
IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro
Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.
Обновлено в 15:02
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено в 21:33
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 09:50
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено в 22:46
Религия
День Святой Троицы отмечают православные
Обновлено в 02:13
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено в 14:15
Интернет
Mail.ru Group выпустила голосовой помощник «Маруся»
Пресс-служба компании Mail.ru Group сообщила о запуске собственного голосового помощника «Маруся», передает ТАСС.
Обновлено в 22:01
Армия и оружие
CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток
После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.
Обновлено в 21:17
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Авто
Новый Renault Arkana получит дисковые тормоза
Как оказалось, клиенты марки спрашивали о возможности появления дисковых тормозов, и в компании решили пойти навстречу.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено в 22:54
Религия
На въезде в Екатеринбург со стороны Кольцово появилась надпись «Город бесов»
Надпись «Город бесов» появилась этим утром прямо под табличкой «Екатеринбург» на въезде в город по Новокольцовской трассе.
Обновлено в 23:33
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено в 14:16