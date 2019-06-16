Футбол
Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке АмерикиРИА Новости 17:01
Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча группы В, прошедшая на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 2:2.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Политика
Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском в стране удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016»
Автор тревел-программы «Мир наизнанку» женился. Избранницей телеведущего стала «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате.
Обновлено в 15:51
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
Бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса».
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 16:10
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
Обновлено в 15:52
Космос
В июне нашу планету ждёт полезная встреча с метеорным роем
В 20-х числах июня наша планета встретится с так называемым «роем Таурид».
Обновлено в 11:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба
«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 10:05
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Политика
Болтон встретился с сестрой арестованного в России Пола Уилана
Советник президента США по безопасности Джон Болтон встретился с сестрой арестованного в РФ по подозрению в шпионаже Пола Уитана Элизабет.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО
В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Аэропорт Кишинева экстренно эвакуировали
Обновлено в 15:32