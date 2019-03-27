Футбол
Сборные Норвегии и Швеции разошлись миром в матче квалификации ЧЕ-2020РИА Новости вчера в 17:58
Футболисты сборных Норвегии и Швеции сыграли вничью во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Матч группы F, прошедший во вторник в Осло, закончился со счетом 3:3. В составе норвежцев мячи забили Бьорн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7).
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Швеция упустила победу над Норвегией, несмотря на гол и две голевые передачи Классона
Спорт-Экспрессвчера в 17:43
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:58, Ашберн
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