Сборные Мексики и Гаити вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФРИА Новости 01:33

Сборные Мексики и Гаити по футболу сыграют в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Сборная Мексики в четвертьфинале в субботу по пенальти победила команду Коста-Рики - 5:4.

Сборные Мексики и Гаити вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

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