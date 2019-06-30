Футбол

Сборные Мексики и Гаити вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФРИА Новости 01:33

Сборные Мексики и Гаити по футболу сыграют в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Сборная Мексики в четвертьфинале в субботу по пенальти победила команду Коста-Рики - 5:4.
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