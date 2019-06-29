Футбол

Сборные Камеруна и Ганы сыграли вничью на Кубке африканских нацийREGNUM 00:20

Сборные Камеруна и Ганы разошлись миром в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу, проходящего в Египте. Игра проходила на поле стадиона «Исмаилия Стэдиум» в Исмалии (Египет) и закончилась со счетом 0:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборные Бенина и Гвинеи-Бисау разошлись миром в матче Кубка африканских наций

Чемпионатвчера в 17:51

Бенин и Гвинея-Бисау сыграли нулевую ничью на Кубке Африки

Спорт-Экспрессвчера в 17:51

Сборные Бенин и Гвинеи-Бисау не забили голов в матче Кубка Америки

Матч ТВвчера в 17:49

Действующий победитель Кубка Африки Камерун сыграл вничью с Ганой

Sport24.ruвчера в 15:11

Экспресс дня 29 июня. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ruвчера в 03:19

Камерун – Гана: прогноз и ставка на матч Кубка африканских наций

ODDS.ru28 июня в 16:29

Камерун – Гана: ставки на поединок африканских грандов

Legalbet27 июня в 05:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:35, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Обновлено в 01:00
Общество

В Тулун направлено около тонны гумпомощи от жителей Иркутска

Обновлено вчера в 03:47
Наука

Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью

Медики из Дании, Норвегии и Германии подвели итоги исследования, в котором приняли участие более тысячи человек из 35 стран.
Обновлено в 04:59
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено 28 июня в 10:46
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика

Путин показал Меркель ее место на G20

Занимательный момент произошел во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на полях G20.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Обновлено вчера в 14:16
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

В Иркутской области затопило более 4 тыс. жилых домов

В подтопленных поселках погиб весь скот, люди остались без имущества. В результате потопа в Иркутской области затопило 4 тыс. 42 дома.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Общество

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Спорт

Сборная России обыграла Китай в матче волейбольной Лиги наций

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Китая в матче пятого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:01
Авто

Названа пятерка лучших автомобилей для тюнинга

Любой автомобиль можно сделать лучше, но какие-то модели поддаются тюнингу лучше и процесс улучшения дешевле.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова: «Я его ревновала, были и скандалы»

Лет пять ревновала его, были и скандалы.
Обновлено в 03:00
Политика

Пушков разгадал секрет Трампа после встречи с Ким Чен Ыном

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что знает секрет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 05:12
Футбол

Вудворд: «„Манчестер Юнайтед“ работает над трансферами»

Несмотря на раздутый характер рынка трансферов и постоянные спекуляции, которые могут вводить в заблуждение, команда по подбору игроков - совместно с тренером Сульшером - спокойно работают за кулисами, чтобы привлечь первоклассных игроков, которые соответствуют их видению в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 04:31
Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Кино

Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»

Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 04:12
Технологии

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 1 по 7 июля

Ожидается поступление финансов.
Обновлено в 02:33
Автоспорт

Хэмилтон потеряет три позиции на старте

Обновлено вчера в 12:07
Авто

Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах

Дизельные моторы пользуются большим спросом среди водителей по всему миру. Сейчас эксперты решили развеять пять мифов о данном двигателе.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Израильские военные арестовали палестинского министра, сообщили СМИ

Израильские военные арестовали в воскресенье палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми, передает агентство ВАФА.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Настю Каменских вылечил «доктор АйПотап»

Обновлено в 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гана
Государство
Государство в Западной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на западе с Кот-д’Ивуаром, на северо-западе и севере - с Буркина-Фасо, на востоке - с Того. С юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное