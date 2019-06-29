Футбол
Сборные Камеруна и Ганы сыграли вничью на Кубке африканских нацийREGNUM 00:20
Сборные Камеруна и Ганы разошлись миром в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу, проходящего в Египте. Игра проходила на поле стадиона «Исмаилия Стэдиум» в Исмалии (Египет) и закончилась со счетом 0:0.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
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