Сборные Камеруна и Ганы сыграли вничью на Кубке африканских нацийREGNUM 00:20

Сборные Камеруна и Ганы разошлись миром в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу, проходящего в Египте. Игра проходила на поле стадиона «Исмаилия Стэдиум» в Исмалии (Египет) и закончилась со счетом 0:0.

Сборные Камеруна и Ганы сыграли вничью на Кубке африканских наций

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