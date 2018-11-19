Футбол

Сборные Исландии и Катара сыграли вничью в товарищеском матче
РИА Новости
15:53

Катар — Исландия
2 – 2
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Эйпен, Стадион ам Кервег
Хасан Аль-Хайдос
3′
Ассим Мадибо
7′
30′
Саад Аль-Шеб
36′
Кари Арнасон
Хьёртур Херманнссон
56′
Колбейн Сигторссон
Мохаммед Алаа
Абдулазиз Хатем
59′
62′
Колбейн Сигторссон
Андри Рунар Бьярнасон
62′
Эггерт Йонссон
Виктор Паульссон
Буалем Хухи
68′
75′
Рюрик Гисласон
Биркир Саеварссон
75′
Арнор Сигурдссон
Самуэль Кари Фридьонссон
Карим Будиаф
Салем Аль Хаджри
84′
Акрам Афиф
Али Ауад
87′
Хасан Аль-Хайдос
Али Афиф
90′+1′
Футболисты сборных Исландии и Катара сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в Эйпене (Бельгия), завершилась со счетом 2:2. В составе исландцев гол забил Кольбеинн Сигторссон (56, с пенальти), игрок сборной Катара Саад аль-Шиб срезал мяч в свои ворота на 29-й минуте.
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