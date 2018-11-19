Футбол
Хасан Аль-Хайдос
|3′
Ассим Мадибо
|7′
|30′
Саад Аль-Шеб
|36′
Кари Арнасон
Хьёртур Херманнссон
|56′
Колбейн Сигторссон
Мохаммед Алаа
Абдулазиз Хатем
|59′
|62′
Колбейн Сигторссон
Андри Рунар Бьярнасон
|62′
Эггерт Йонссон
Виктор Паульссон
Буалем Хухи
|68′
|75′
Рюрик Гисласон
Биркир Саеварссон
|75′
Арнор Сигурдссон
Самуэль Кари Фридьонссон
Карим Будиаф
Салем Аль Хаджри
|84′
Акрам Афиф
Али Ауад
|87′
Хасан Аль-Хайдос
Али Афиф
|90′+1′
Катар
Расстановка 4‑3‑3
1
Аль-Шеб
2
Педру Мигел
26
Салман
16
Хухи
3
Хассан
9
Афиф
28
Мадибо
14
Аль Хаджри
19
Али
6
Хатем
27
Ауад
13
Рунарссон
5
Ингасон
6
Херманнссон
18
Магнуссон
2
Сайварссон
21
Траустасон
4
Паульссон
15
Фридьонссон
23
Скуласон
22
Гудмундссон
10
Бьярнасон
Исландия
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты сборных Исландии и Катара сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в Эйпене (Бельгия), завершилась со счетом 2:2. В составе исландцев гол забил Кольбеинн Сигторссон (56, с пенальти), игрок сборной Катара Саад аль-Шиб срезал мяч в свои ворота на 29-й минуте.
РИА Новости15:53
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