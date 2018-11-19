Футболисты сборных Исландии и Катара сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в Эйпене (Бельгия), завершилась со счетом 2:2. В составе исландцев гол забил Кольбеинн Сигторссон (56, с пенальти), игрок сборной Катара Саад аль-Шиб срезал мяч в свои ворота на 29-й минуте.

Сборные Исландии и Катара сыграли вничью в товарищеском матче

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