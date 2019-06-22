Футбол
Сборные Гвинеи и Мадагаскара сыграли вничьюProstoProSport 17:54
Футболисты сборной Гвинеи в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сыграли вничью с командой Мадагаскара. Встреча группы В, прошедшая в субботу в Александрии, завершилась со счетом 2:2. У гвинейцев по мячу забили Сори Каба и Франсуа Камано, реализовавший пенальти.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
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