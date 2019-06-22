Футбол

Сборные Гвинеи и Мадагаскара сыграли вничьюProstoProSport 17:54

Футболисты сборной Гвинеи в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сыграли вничью с командой Мадагаскара. Встреча группы В, прошедшая в субботу в Александрии, завершилась со счетом 2:2. У гвинейцев по мячу забили Сори Каба и Франсуа Камано, реализовавший пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гвинея и Мадагаскар не выявили победителя на Кубке Африки, забив по два гола

Спорт-Экспресс18:02

Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

Чемпионат17:58

Сборные Гвинеи и Мадагаскара сыграли вничью

ProstoProSport17:54

КАН. Мадагаскар впервые сыграл на турнире и обменялся двумя голами с Гвинеей

Бомбардир.ру17:54

Гвинея – Мадагаскар: «слоны нации» против «зебу»

Все про Спорт рувчера в 17:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
Футбол

Менди лайкнул пост про Васкеса, а затем извинился

Француз лайкнул твит с призывом ухода из стана "сливочных" полузащитника Лукаса Васкеса, а затем извинился за слабый испанский язык.
Обновлено в 17:08
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве

Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники».
Обновлено в 05:19
Происшествия

На Волге загорелся следовавший из Москвы теплоход

Обновлено в 17:22
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Обновлено в 17:28
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Общество

В США женщинам разрешили принимать «женскую виагру»

Сообщается, что «женская виагра» - это укол, который активизирует базовые рецепторы мозга, которые участвуют в реакциях сексуального характера.
Обновлено в 12:03
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье

Очередная смоленская больница озвучила свои проблемы

После прямой линии с Путиной, где выплыли проблемы Рославльской больницы, районные медучреждения стали делиться своими бедами тоже.
Обновлено в 13:11
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Единоборства

Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд

Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло восемь секунд.
Обновлено в 18:15
Общество

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Общий фон недели с 24 по 30 июня ожидается не совсем простым.
Обновлено в 17:01
Кино

«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей

Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

На Украине показали испытания боевой части крылатой ракеты

Отмечено, что речь идёт об испытании боевой части крылатой ракеты.
Обновлено в 18:03
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Александр Цекало подарил молодой жене дорогое кольцо

58-летний продюсер Александр Цекало недавно женился на художнице Дарине Эрвин. Разница в возрасте между супругами – 30 лет.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Политика

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Политика

Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным

Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста

Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено в 07:26
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 17:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мадагаскар
Государство
Островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар и прилегающих мелких островах у побережья Африки. Площадь - 587 тыс. км², население - 24,2 млн чел. Столица - Антананариву. Является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок африканских наций
Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное