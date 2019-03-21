Футбол

Сборные Германии и Сербии сыграли вничью в товарищеском матчеREGNUM вчера в 23:47

Германия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Фольксваген-Арена»
12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
46′
Юлиан Брандт
Леон Горетцка
56′
62′
Сергей Милинкович-Савич
Саша Лукич
63′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Леон Горетцка
69′
70′
Лука Йович
Милан Павков
79′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
79′
Мирослав Богосавац
Стефан Митрович
88′
Неманья Максимович
Бранко Йовичич
Лукас Клостерманн
Тило Керер
90′
90′+3′
Милан Павков
Лерой Сане
Нико Шульц
90′+6′
Сборная Германии по футболу не смогла одержать победу над командой Сербии в товарищеском матче.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Германия сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

Советский спортвчера в 17:39

Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

Чемпионатвчера в 17:38

Йович забил первый гол за Сербию первым касанием

Sports.ruвчера в 17:25

Сборная Германии не справилась с Сербией в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 17:38

Германия и Сербия сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 17:40

Германия — Сербия — 1:1. Видеообзор товарищеского матча

Sport24.ruвчера в 20:40

Германия расписали ничью с Сербией в товарищеском матче

Sport.ruвчера в 18:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Космос

Астероид Бенну оказался намного старше предполагаемых лет

Обновлено вчера в 02:38
Авто

14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу

Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено вчера в 14:00
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено 19 марта в 05:55
Общество

СМИ опровергли переезд кабинета министров в «Москва-Сити»

14 марта сообщалось, что здания в центре Москвы, которые освободятся после переезда нескольких министерств, планируется использовать как городские, культурные, образовательные и другие общественные пространства.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

Обновлено вчера в 01:05
Экономика

В Росстате сообщили о сокращении строительства жилья в феврале на 2,2%

Объем строительства жилья в России в феврале 2019 года снизился на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный месяц 2018 года, до 5 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.
Обновлено вчера в 11:27
Кино

Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском

Обновлено вчера в 15:34
Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Наука

Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов

Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Авто

Стартовали продажи Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП

Обновлено вчера в 22:25
Кино

Скончался народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено вчера в 07:50
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РФ

Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.
Обновлено вчера в 14:27
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено вчера в 22:25
Политика

Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан

Руководитель портала РИА Новости - Украина заявил, что речь должна идти только о справедливом решении суда, рассказала Татьяна Москалькова Руководитель портала РИА Новости - Украина Кирилл Вышинский выступает против его обмена на украинских граждан, находящихся в СИЗО и колониях на территории РФ.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 02:12
Культура

«Известия»: Антонова считает, что крупным музеям нужно делиться коллекциями с маленькими

Президент Пушкинского музея добавила, что нужно присылать музейных работников из области на стажировки в крупные музеи.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие

В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии

В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

В Новосибирске нашли пропавшего 9-летнего школьника

Обновлено вчера в 23:44
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием

Бывшему помощнику президента Франции Александру Беналля предъявили новые обвинения.
Обновлено вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже

Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Саша Савельева улетела рожать в Израиль

Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
Обновлено вчера в 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное