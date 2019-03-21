Сборные Германии и Сербии сыграли вничью в товарищеском матчеREGNUM вчера в 23:47

Напомним, в отборочных матчах чемпионата Европы — 2020 сборная Германии встретится с командами Нидерландов, Северной Ирландии, Эстонии и Белоруссии. Сборная Сербии сыграет с Португалией, Украиной, Литвой и Люксембургом.

Сборные Германии и Сербии сыграли вничью в товарищеском матче

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