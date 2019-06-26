Футбол
Сборные Ганы и Бенина разошлись миром в матче Кубка африканских нацийГазета.Ru вчера в 20:29
В рамках группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы не смогла одолеть команду Бенина. Встреча завершилась ничьей - 2:2.
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Гана сыграла вничью с Бенином на Кубке африканских наций, завершив встречу вдесятером
Sport24.ruвчера в 17:58
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:37, Вашингтон
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