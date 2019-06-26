Сборные Ганы и Бенина разошлись миром в матче Кубка африканских нацийГазета.Ru вчера в 20:29

В рамках группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы не смогла одолеть команду Бенина. Встреча завершилась ничьей - 2:2.

Сборные Ганы и Бенина разошлись миром в матче Кубка африканских наций

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