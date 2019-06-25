Футбол
Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 17:52
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина. Игра состоялась на стадионе "Исмаилия" в Египте и завершилась ничьей со счётом 2:2. Уже на 2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Бенина Микаэль Поте.
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Гана сыграла вничью с Бенином на Кубке африканских наций, завершив встречу вдесятером
Sport24.ruвчера в 17:58
Гана — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 25 июня 2019 года
LiveSport.ru24 июня в 04:00
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
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