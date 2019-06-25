Футбол

Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 17:52

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина. Игра состоялась на стадионе "Исмаилия" в Египте и завершилась ничьей со счётом 2:2. Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Бенина Микаэль Поте.
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Гана сыграла вничью с Бенином на Кубке африканских наций, завершив встречу вдесятером

Sport24.ru17:58

Гана в меньшинстве сыграла вничью с Бенином

Советский спорт17:53

Гана в меньшинстве не смогла удержать победу над сборной Бенина

Матч ТВ17:49

Дубль сыновей Абеди Пеле принес Гане ничью в матче с Бенином

Спорт-Экспресс17:51

Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

Чемпионат17:52

Гана – Бенин: прогноз и ставка на матч Кубка африканских наций

ODDS.ruвчера в 16:16

Гана — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 25 июня 2019 года

LiveSport.ruвчера в 04:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
Общество

Москвичка обвинила команду Малахова в похищении ее 75-летнего отца

Обновлено в 18:25
Технологии

На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете

На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Авто

BMW показала концепт-кар Vision M NEXT

Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.
Обновлено в 08:59
Политика

США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян

Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.
Обновлено в 12:58
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Общество

Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС

Российский космонавт Олег Кононенко, который во вторник возвратился с МКС на Землю, за четыре космических полета суммарно провел больше всех времени на станции - 737 суток, заявил во вторник начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
Обновлено в 14:00
Общество

В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет

Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.
Обновлено в 19:01
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Начальник СИЗО Ярославля уволился на фоне жалоб от арестантов

Евгений Соловьев, начальник СИЗО № 1 Ярославля, покинул пост по собственному желанию, сообщила РБК пресс-секретарь регионального управления ФСИН Анна Частухина.
Обновлено в 13:49
Экономика

Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за аварии SSJ 100

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

В США отвергли обвинения в том, что Вашингтон мешает доставке помощи в «Эр-Рукбан»

Исполняющий обязанности постпреда Соединённых Штатов при ООН Джонатан Коэн отверг обвинения в адрес Вашингтона в том, что он несёт ответственность за ситуацию с препятствованием доставке гуманитарной помощи в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 18:29
Гаджеты

Появилось приложение для стирания людей с фотографии

Появилось приложение Bye Bye Camera, которое можно использовать для стирания людей с фотографий.
Обновлено в 09:13
Происшествия

На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Общество

Ростов признали самым агрессивным городом России

Обновлено в 03:59
Политика

США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине

"Меморандум предполагает выделение 4 миллионов долларов на строительство шести складов боеприпасов за два года для министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:31
Хоккей

Россиянин Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто

Помимо российского защитника в Зал хоккейной славы включены трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, чех Вацлав Недомански, четырехкратная олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер из Канады, а также генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд и тренер Джерри Йорк, являющийся самым успешным действующим наставником в Национальной ассоциации студенческого спорта.
Обновлено в 16:27
Футбол

Sky Sport сообщил о возможном возвращении Буффона в «Ювентус»

Отыгравший 17 лет за «Ювентус» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, передает Sky Sport не указывая источник информации.
Обновлено в 19:01
Общество

Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай

Всеобщая забастовка профсоюзов в знак протеста против массовых увольнений проходит во вторник в Уругвае и уже привела к частичной парализации жизни страны.
Обновлено в 18:20
Транспорт

Регистрацию машин распишут по часам

Документ закрепляет максимальную продолжительность процедуры регистрации автомобиля — она должна занимать не более одного часа.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Общество

Министр образования Пермского края Раиса Кассина — о причинах реорганизации школ, а также о том, как мотивировать талантливых выпускников остаться в Прикамье

Не идет речь и об экономии бюджетных средств: объем финансирования школ остается в соответствии с нормативами на образовательную деятельность и содержание здания.
Обновлено в 04:38
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой

По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Политика

Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили

Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
Обновлено в 16:51
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