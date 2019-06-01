Футбол

Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 17:52

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина. Игра состоялась на стадионе "Исмаилия" в Египте и завершилась ничьей со счётом 2:2. Уже на 2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Бенина Микаэль Поте.
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Гана сыграла вничью с Бенином на Кубке африканских наций, завершив встречу вдесятером

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Гана – Бенин: прогноз и ставка на матч Кубка африканских наций

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Гана в меньшинстве сыграла вничью с Бенином

Советский спортвчера в 17:53
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
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«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
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Футбол

Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательства

Футболист греческого ПАОКа Амр Варда исключен из состава сборной Египта, ведущей борьбу на домашнем Кубке африканских наций, за аморальное поведение в социальных сетях, вылившееся в сексуальные домогательства, сообщает Египетская футбольная ассоциация (EFA) в своем аккаунте в Twitter.
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Хоккеист Щербак подписал контракт с «Авангардом»

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Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

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Власти Кубани рассказали об увеличении доходов бюджета региона

Доходы бюджета Краснодарского края увеличены в ближайшие три года – до 2021 года включительно - на 18 миллиардов рублей, что связано с ростом собственных доходов, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на министерство финансов региона.
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Зеленский переводит украинскую армию под стандарты НАТО

Наверное, стоит напомнить, что еще только в марте Владимир Александрович заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны посредством референдума.
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Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
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Россия разработает гиперзвуковое оружие в ответ на односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Армия и оружие

Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
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Государство в Западной Африке. Имеет выход к заливу Бенин Гвинейского залива. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке - с Нигерией, на западе - с Того. Столица - Порто-Ново, однако правительство размещается в Котону, самом крупном городе страны. В административном отношении делится на 12 департаментов.
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