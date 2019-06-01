Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью на Кубке африканских нацийREGNUM вчера в 23:45

Сборная Ганы сыграла вничью с командой Бенина в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью на Кубке африканских наций

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