Футбол

Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 17:52

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина. Игра состоялась на стадионе "Исмаилия" в Египте и завершилась ничьей со счётом 2:2. Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Бенина Микаэль Поте.
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Гана сыграла вничью с Бенином на Кубке африканских наций, завершив встречу вдесятером

Sport24.ru17:58

Гана в меньшинстве сыграла вничью с Бенином

Советский спорт17:53

Гана — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 25 июня 2019 года

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ODDS.ruвчера в 16:16

Гана в меньшинстве не смогла удержать победу над сборной Бенина

Матч ТВ17:49
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:04, Вашингтон
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Чувашская выпускница набрала на ЕГЭ 300 баллов

Обновлено в 10:38
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Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.
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Игры

Релизный трейлер The Sinking City

Издатель Bigben Interactive и разработчики из студии Frogwares опубликовали релизный трейлер своего лавкрафтовского детектива The Sinking City.
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Общество

Кукиш вместо новой библиотеки и асфальта: тюменские чиновники вновь не сдержали слово

Стоит ли удивляться тому, что оно уже покосилось, в крыше и полу образовались дыры, которые местные жители пытаются латать, но это не помогает: в дождь – с потолка капает, в морозы в здании царит холод, потолок того и гляди свалится на головы посетителей.
Обновлено в 21:00
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Политика

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Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

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Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
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Томас Цорн: «Вокруг Глушакова с Комбаровым возник перебор негатива»

Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал решение клуба расстаться с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.
Обновлено в 17:30
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Школьникам разрешат искать информацию в интернете при сдаче ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным наукам.
Обновлено в 21:46
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

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Культура

Британцы требуют закрыть шоу, которое ведет анимированный Путин

На телеканале "Би-би-си" вышел первый выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным", которое ведет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:41
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Политика

Москва согласовывает с Токио детали встречи Путина и Абэ

Как стало известно агентству РИА Новости, время и программа встречи председателя японского правительства Синдзо Абэ и главы российского государства Владимира Путина в настоящее время находится в стадии согласования.
Обновлено в 22:52
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензин

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено в 01:57
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
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Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал покупку клубом полузащитника "Севильи" Квинси Промеса.
Обновлено в 14:24
Футбол

Кавани не собирается покидать «ПСЖ»

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что не собирается покидать команду. Его нынешний контракт рассчитан до конца следующего сезона.
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Общество

Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
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Названа смертельная опасность многоквартирных домов

Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа.
Обновлено в 12:31
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Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
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В США подросток застрелил своего близнеца

Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
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Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии

Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

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Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля

Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля.
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