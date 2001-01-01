Футбол
Сборные Гаити и Коста-Рики вышли в плей-офф Кубка КОНКАКАФREGNUM 02:41
Сборная Гаити одержала победу над командой Коста-Рики в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:1. На 14-й минуте защитник сборной Гаити Джимми Алексис срезал мяч в свои ворота.
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Сборная Гаити обыграла Коста-Рику, команды вышли в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Спорт-Экспрессвчера в 22:50
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:09, Вашингтон
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