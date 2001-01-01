Сборные Гаити и Коста-Рики вышли в плей-офф Кубка КОНКАКАФREGNUM 02:41

Сборная Гаити одержала победу над командой Коста-Рики в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:1. На 14-й минуте защитник сборной Гаити Джимми Алексис срезал мяч в свои ворота.

Сборные Гаити и Коста-Рики вышли в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

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