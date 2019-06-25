Футбол

Сборные Гаити и Коста-Рики вышли в плей-офф Кубка КОНКАКАФREGNUM 02:41

Сборная Гаити одержала победу над командой Коста-Рики в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:1. На 14-й минуте защитник сборной Гаити Джимми Алексис срезал мяч в свои ворота.
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Сборная Гаити одержала волевую победу над Коста-Рикой, один из игроков забил в ворота обеих команд

Матч ТВвчера в 22:54

Сборная Гаити обыграла Коста-Рику на Кубке КОНКАКАФ и с первого места вышла в плей-офф

Советский спорт02:02

Коста-Рика уступила Гаити, но всё равно вышла в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

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Сборная Бермудских островов, обыграв Никарагуа, добыла историческую победу

Спорт день за днем06:02

Сборная Гаити обыграла Коста-Рику, команды вышли в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт-Экспрессвчера в 22:50

Ставка и прогноз на матч Гаити – Коста-Рика

ODDS.ruвчера в 01:28

Гаити — Коста-Рика. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 25 июня 2019 года

LiveSport.ru23 июня в 13:36
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Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.
Обновлено в 04:40
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
Обновлено в 04:03
Авто

Автопром в России сильно напрягает падение продаж

Представитель ГАЗа Олег Марков сообщил, что продажи легких коммерческих автомобилей в 2019 г. могут упасть до 93 тыс. шт. (- 12 %), т.е. рынок откатится на 10 лет назад.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В России создали новый боевой модуль «Нарцисс»

Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".
Обновлено в 04:09
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Здоровье

Пострадавших от клещей волгоградцев становится больше

Как сообщает корреспондент «Блокнот Волгограда» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора, здесь, ссылаясь на данные еженедельного мониторинга, отмечают, что сейчас обращаемость жителей Волгоградской области, пострадавших от укусов клещей, в больницы не превышает среднемноголетних значений.
Обновлено в 03:29
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»

Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам

«В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Обновлено в 04:05
Технологии

Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии

Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.
Обновлено в 03:54
Наука

Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному

Серия простых логических тестов помогла психологам из Стэнфорда доказать, что американские и китайские дети учатся абстрактно мыслить и размышляют подобным образом совершенно по-разному.
Обновлено в 04:43
Экономика

Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли

Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновлено в 05:29
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Финансы

ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту

Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с мартом на 8% и достиг $4,8 млрд.
Обновлено в 05:56
Экономика

Завод «Ростсельмаш» в Ростове может остановить производство

Владелец ростовского завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что в ближайшем будущем предприятие может приостановить работу и значительно сократить штат.
Обновлено в 01:46
Экономика

В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования

Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Гаджеты

MediaTek представила новый мобильный процессор Helio P65

Компания MediaTek анонсировала новое поколение чипов для смартфонов Helio P65.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Навка встала на защиту сына Рудковской и Плющенко

Хейтеры Яны Рудковской и Евгения Плющенко не устают злопыхать по поводу достижений их сына Саши.
Обновлено в 03:03
ЖКХ

Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ

Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
Обновлено в 05:38
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
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