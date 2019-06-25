Футбол
Сборные Гаити и Коста-Рики вышли в плей-офф Кубка КОНКАКАФREGNUM 02:41
Сборная Гаити одержала победу над командой Коста-Рики в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:1. На 14-й минуте защитник сборной Гаити Джимми Алексис срезал мяч в свои ворота.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная Гаити обыграла Коста-Рику, команды вышли в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Спорт-Экспрессвчера в 22:50
Гаити — Коста-Рика. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 25 июня 2019 года
LiveSport.ru23 июня в 13:36
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.
Обновлено в 04:40
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
Обновлено в 04:03
Авто
Автопром в России сильно напрягает падение продаж
Представитель ГАЗа Олег Марков сообщил, что продажи легких коммерческих автомобилей в 2019 г. могут упасть до 93 тыс. шт. (- 12 %), т.е. рынок откатится на 10 лет назад.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В России создали новый боевой модуль «Нарцисс»
Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".
Обновлено в 04:09
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Здоровье
Пострадавших от клещей волгоградцев становится больше
Как сообщает корреспондент «Блокнот Волгограда» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора, здесь, ссылаясь на данные еженедельного мониторинга, отмечают, что сейчас обращаемость жителей Волгоградской области, пострадавших от укусов клещей, в больницы не превышает среднемноголетних значений.
Обновлено в 03:29
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам
«В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Технологии
Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии
Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.
Обновлено в 03:54
Наука
Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
Серия простых логических тестов помогла психологам из Стэнфорда доказать, что американские и китайские дети учатся абстрактно мыслить и размышляют подобным образом совершенно по-разному.
Обновлено в 04:43
Экономика
Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли
Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж
Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновлено в 05:29
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Финансы
ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту
Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с мартом на 8% и достиг $4,8 млрд.
Обновлено в 05:56
Экономика
Завод «Ростсельмаш» в Ростове может остановить производство
Владелец ростовского завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что в ближайшем будущем предприятие может приостановить работу и значительно сократить штат.
Обновлено в 01:46
Экономика
В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования
Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
MediaTek представила новый мобильный процессор Helio P65
Компания MediaTek анонсировала новое поколение чипов для смартфонов Helio P65.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Навка встала на защиту сына Рудковской и Плющенко
Хейтеры Яны Рудковской и Евгения Плющенко не устают злопыхать по поводу достижений их сына Саши.
Обновлено в 03:03
ЖКХ
Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ
Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
Обновлено в 05:38
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00