Футбол

Сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью в товарищеском матчеREGNUM 03:00

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Футбольные мужские сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли боевую ничью в товарищеском матче. Встреча прошла на поле стадиона «Sun Life Stadium» в Майами и завершилась с ничейным счетом 1:1.
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