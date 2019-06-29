Футбол
Сборные Бенин и Гвинеи-Бисау не забили голов в матче Кубка АмерикиSportbox.RU 17:49
В матче группового этапа Кубка Африки сборные Бенин и Гвинеи-Бисау сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0. Команды нанесли только 1 удар в створ за весь матч — с ним справился гвинейский голкипер. Таким образом сборная Гвинеи-Бисау набрала 1 очко на турнире.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Авто
Mercedes-Benz начинает выпуск гибридного хэтчбека A250e
Обновлено в 04:23
Политика
Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл похудела после родов
Герцогиня Сассекская не побоялась выйти к журналистам уже через пару дней после родов, и тогда поклонники обратили внимание на то, что бывшая актриса сильно поправилась.
Обновлено в 16:00
Общество
Уровень воды в иркутском городе Тулун начинает снижаться
В городе Тулун Иркутской области, который пострадал от паводка, понижается уровень воды.
Обновлено в 17:46
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Обновлено в 08:42
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Наука
Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год
Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено вчера в 07:59
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Экономика
Восход «Меркурия»: в России ожидается сырный кризис
С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация молочных продуктов.
Обновлено в 01:00
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Общество
Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду
Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено в 11:38
Технологии
Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства
Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Здоровье
Медики назвали 5 способов повысить уровень тестостерона без лекарств
Медики назвали пять способов, как мужчинам повысить уровень тестостерона без приема лекарственных препаратов.
Обновлено в 16:40
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 11:10
Авто
Дрифтовый Ferrari оснастили 1200-сильным двигателем от Nissan GT-R
В результате доработок стандартный 5,5-литровый V12 на 492 л.с. и 569 Нм крутящего момента был заменен на 4,3-литровый двигатель VR38DETT от Nissan GT-R с увеличенной турбиной, способный генерировать мощность порядка 1200 л.с. По информации сайта японской дрифт-серии D1GP, в стартовой гонке автомобиль будет пилотироваться японским гонщиком Йоичи Имамура.
Обновлено в 04:52
Авто
В США выставили на продажу редчайший Porsche 911
Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде
Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено в 12:14
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено в 09:04
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов опроверг обвинения в инсценировке отравления.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
Обновлено в 12:59
Здоровье
Глава Роспотребнадзора Попова вылетела в Иркутскую область
Глава Роспотребнадзора Анна Попова направилась в Иркутскую область, где объявлен режим ЧС.
Обновлено в 13:26