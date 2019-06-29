Футбол

Сборные Бенин и Гвинеи-Бисау не забили голов в матче Кубка АмерикиSportbox.RU вчера в 17:49

В матче группового этапа Кубка Африки сборные Бенин и Гвинеи-Бисау сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0. Команды нанесли только 1 удар в створ за весь матч — с ним справился гвинейский голкипер. Таким образом сборная Гвинеи-Бисау набрала 1 очко на турнире.
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