Футбол

Сборные Австралии и Катара выступят на Кубке Америки-2020Советский спорт вчера в 14:57

Сборные Австралии и Катара стали участниками розыгрыша Кубка Америки-2020, который пройдет в Аргентине и Колумбии. Как сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола, обе сборные приглашены на турнир в качестве приглашенных команд. Их кандидатуры одобрили на совете КОНМЕБОЛ.
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