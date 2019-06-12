Сборные Австралии и Катара выступят на Кубке Америки-2020Советский спорт вчера в 14:57

Сборные Австралии и Катара стали участниками розыгрыша Кубка Америки-2020, который пройдет в Аргентине и Колумбии. Как сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола, обе сборные приглашены на турнир в качестве приглашенных команд. Их кандидатуры одобрили на совете КОНМЕБОЛ.

Сборные Австралии и Катара выступят на Кубке Америки-2020

Спорт день за днем

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