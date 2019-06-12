Футбол
Сборные Австралии и Катара сыграют на Кубке Америки-2020Бомбардир.ру 17:15
В следующем году Кубок Америки пройдет в Аргентине и Колумбии. После проведения турнира в течение двух лет подряд (2019, 2020 годы) следующий розыгрыш состоится в 2024 году. Действующий победитель – Чили (взяли трофей в 2015 в 2016 годах).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Футбол
Юрий Дюпин: «Мечтал оказаться в „Рубине“»
Обновлено в 10:58
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Происшествия
У вратаря сборной России Лунева нашли судимость
Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:46
Политика
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко
Вульва 29-летняя женщины из Австрии начала вырабатывать грудное молоко из-за появления в этой области тканей молочной железы.
Обновлено в 07:04
Общество
Бывший глава Южно-Курильска незаконно повысил себе зарплату втрое
Суд апелляционной инстанции отменил незаконное решение нижестоящего суда и обязал Константина Бутакова вернуть излишне полученные средства в бюджет.
Обновлено в 18:38
Происшествия
В Белоруссии казнили заключённого
Обновлено в 08:27
Политика
Завод «Янтарь» не может достроить траулеры из-за санкций
Строительство судов «Ленинец», «Командор» и «Ударник» не может быть закончено, так как норвежские партнеры завода из-за санкций отказались от выполнения ряда своих обязательств.
Обновлено в 10:16
Политика
США продлили санкции против Белоруссии
Американские власти приняли решение продлить ещё на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Лолита совершенствует себя корейской маской
Лолита призналась, что ей часто оставляют безвозмездные подарки. Артистка с лупой изучила способ применения маски.
Обновлено в 18:13
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено в 09:54
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал о готовившейся войне в Крыму
О готовившихся боевых действиях на полуострове рассказал Владимир Замана, занимавший в то время пост главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Технологии
Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли
«Сент-Луис», занявший по итогам регулярного чемпионата пятое место, впервые стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Политика
Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля
Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05