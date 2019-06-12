Футбол

Сборные Австралии и Катара сыграют на Кубке Америки-2020Бомбардир.ру 17:15

В следующем году Кубок Америки пройдет в Аргентине и Колумбии. После проведения турнира в течение двух лет подряд (2019, 2020 годы) следующий розыгрыш состоится в 2024 году. Действующий победитель – Чили (взяли трофей в 2015 в 2016 годах).
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Австралия и Катар примут участие в Кубке Америки-2020

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Сборные Австралии и Катара выступят на Кубке Америки-2020

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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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