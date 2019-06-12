Сборные Австралии и Катара сыграют на Кубке Америки-2020Бомбардир.ру 17:15

В следующем году Кубок Америки пройдет в Аргентине и Колумбии. После проведения турнира в течение двух лет подряд (2019, 2020 годы) следующий розыгрыш состоится в 2024 году. Действующий победитель – Чили (взяли трофей в 2015 в 2016 годах).

Сборные Австралии и Катара сыграют на Кубке Америки-2020

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