Футбол
Сборные Австралии и Катара примут участие в Кубке Америки — 2020Sport24.ru 16:04
Сборная Катара впервые участвует в Кубке Америки в качестве приглашенной команды в этом году. На групповом этапе катарцы сыграют с Парагваем, Колумбией и Аргентиной. Также на Кубке Америки — 2019 в Бразилии, который стартует в ночь с 14 на 15 июня, выступит сборная Японии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Кубке Америки сыграют Япония и Катар. Вот понятный гайд по главному турниру лета
Sports.ruвчера в 08:28
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Путин сменит главу Генштаба: им станет генерал-полковник Суровикин
Приказ будет опубликован в ближайшее время Президент России Владимир Путин сменит главу Генерального штаба ВС РФ.
Обновлено вчера в 13:00
Игры
Владельцы машин Tesla смогут сыграть в Fallout Shelter, Beach Buggy Racing 2 и Cuphead
Beach Buggy Racing 2, гоночная игра, в которой управлять машиной можно при помощи руля Tesla.
Обновлено в 16:09
Спорт
Российский велогонщик Селедков дисквалифицирован за применение допинга
Селедков дисквалифицирован на время разбирательства и не сможет принимать участие в гонках.
Обновлено в 15:38
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района
Чиновник обвиняется в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Московский городской суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным
Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
Обновлено в 07:03
Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.
Обновлено в 12:04
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Культура
В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин
Заслуженный художник РФ скончался 12 июня на 59-м году жизни после продолжительной болезни В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умер заслуженный художник РФ, скульптор Александр Пальмин.
Обновлено в 16:12
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено в 16:24
Хоккей
«Колорадо» заинтересован в подписании Панарина
Клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" хочет подписать российского форварда Артемия Панарина, утверждает журналист Эдриан Дейтер.
Обновлено в 15:43
Авто
Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей
Кроссовер Haval F7, ценник которого стал главным разочарованием минувшей недели, станет доступнее.
Обновлено 11 июня в 23:33
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем её статусу наряде
Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО
Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов назвал невозможным то, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок жив.
Обновлено в 05:07
Политика
Медведев назначил нового директора Курчатовского института
Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Кино
Фильм «Сторож» выйдет в кинотеатрах и на «Кинопоиске» одновременно
Новый фильм режиссера Юрия Быкова «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах сетей «Киномакс» и «Каро», а также на «Кинопоиске» — сервисе, принадлежащем компании «Яндекс».
Обновлено в 12:22
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Наука
Малыши птеродактили могли летать с рождения
Обновлено вчера в 09:33
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Оманском заливе атакован танкер с россиянами
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 04:17
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28