Сборные Австралии и Катара примут участие в Кубке Америки — 2020Sport24.ru 16:04

Сборная Катара впервые участвует в Кубке Америки в качестве приглашенной команды в этом году. На групповом этапе катарцы сыграют с Парагваем, Колумбией и Аргентиной. Также на Кубке Америки — 2019 в Бразилии, который стартует в ночь с 14 на 15 июня, выступит сборная Японии.

Сборные Австралии и Катара примут участие в Кубке Америки — 2020

Спорт день за днем

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