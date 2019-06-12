Футбол
Сборные Австралии и Катара примут участие в Кубке Америки — 2020Sport24.ru 16:04
Сборная Катара впервые участвует в Кубке Америки в качестве приглашенной команды в этом году. На групповом этапе катарцы сыграют с Парагваем, Колумбией и Аргентиной. Также на Кубке Америки — 2019 в Бразилии, который стартует в ночь с 14 на 15 июня, выступит сборная Японии.
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