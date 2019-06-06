Сборную России тепло встретили в Саранске и угостили караваемСпорт-Экспресс 11:34

Сборную России угостили караваем в Саранске. Напомним, что национальная команда прибыла в столицу Республики Мордовия на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино, который пройдет 8 июня. В июне сборная проведет два матча отборочного турнира Евро-2020.

Сборную России тепло встретили в Саранске и угостили караваем

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