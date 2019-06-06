Футбол
Сборную России с караваем встретили в СаранскеSports.ru 11:44
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
В саранском аэропорту национальную команду встретили у трапа самолета народными песнями и караваем с солью. Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.
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