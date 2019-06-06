Сборную России с караваем встретили в СаранскеSports.ru 11:44

В саранском аэропорту национальную команду встретили у трапа самолета народными песнями и караваем с солью. Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.

Сборную России с караваем встретили в Саранске

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