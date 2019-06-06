Футбол
Сборная России прилетела в СаранскЕвро-футбол.ру 11:46
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Сборная России прибыла в Саранск, где 8 июня проведёт матч отборочного цикла Евро-2020 с командой Сан-Марино. "Приземлились в Саранске", - гласит сообщение пресс-службы сборной в "Твиттере".
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