Сборную России по футболу встретили в Саранске караваемRT на русском вчера в 13:30

Сборная России по футболу прибыла в Саранск для проведения матча отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино. Как сообщает Twitter национальной команды, подопечных Станислава Черчесова встретили девушки в национальных костюмах с караваем и солью. Первым угощение попробовал капитан сборной Артём Дзюба.

Сборную России по футболу встретили в Саранске караваем

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