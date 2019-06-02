Спорт

Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020МК-Спорт 03:20

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times". По информации источника, причиной отстранения может стать дело прыгуна в высоту Данилы Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил.
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 Sunday Times говорится о причастности некоторых руководителей ВФЛА к возможному нарушению правил доступности победителем зимнего ЧМ-2018 в прыжках в высоту Лысенко.
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РИА Новости00:26
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
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Российский легкоатлет
Российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в высоту. Чемпион мира в помещении 2018 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года. Чемпион России 2017 года. Чемпион России в помещении 2018 года. Мастер спорта России международного класса.
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