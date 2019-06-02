Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020МК-Спорт 03:20

с чего всё началось

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times". По информации источника, причиной отстранения может стать дело прыгуна в высоту Данилы Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020

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