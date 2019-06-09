Футбол
Сборная России приехала в Нижний НовгородГазета.Ru 11:27
Игроки сборной России прибыла в Нижний Новгород, сообщает "Советский спорт". 11 июня отечественная команда сыграет со сборной Кипра в матче отборочного тура чемпионата Европы - 2020. В настоящее время Россия находится на второй строчке турнирной таблицы группы I с шестью очками в активе.
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Общество
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Футбол
Виктор Гончаренко: «Почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность, что полузащитник Алан Дзагоев не покинет команду летом.
Обновлено в 23:46
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился летевший из Москвы в Томск самолет
Лайнер приземлился в Екатеринбурге по техническим причинам, уточнили в региональной транспортной прокуратуре.
Обновлено в 22:41
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Обновлено в 20:03
Политика
Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие
Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие, сообщается на официальном сайте Токаева.
Обновлено в 23:37
Политика
Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС
Парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:33
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Кино
Звезда «Во все тяжкие» получил премию «Тони»
Актер Брайан Крэнстон, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Во все тяжкие", победил в номинации "Лучший ведущий актер в спектакле" на премии "Тони".
Обновлено в 23:18
Общество
Дома и участок: Раскрыты доходы Кадырова
Обновлено в 05:03
Автоспорт
Глава «Торо Россо»: «Квят провел фантастическую гонку»
Обновлено в 23:22
Происшествия
Хабенский поддержал Голунова на открытии «Кинотавра»
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Китае девять человек погибли при обвале на шахте
Обновлено в 21:54
Происшествия
«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено в 22:35
Происшествия
В Якутии пенсионер застрелил трех человек и покончил с собой
В Нерюнгринском районе Якутии 61-летний пенсионер застрелил троих членов семьи, проживающих на соседнем дачном участке, а позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 23:46
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»
Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО «Росагролизинг» вместо Росимущества.
Обновлено в 18:57
Здоровье
Суд отказал в приостановлении рассмотрения иска о заражении детей гепатитом С в Приамурье
Благовещенский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) о приостановлении рассмотрения иска родителя онкобольного ребенка, зараженного гепатитом С, поданного совместно с Роспотребнадзором.
Обновлено в 22:38
Кино
В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
Обновлено в 13:02
Игры
[E3 2019] Halo: Infinite выйдет осенью 2020 для нового Xbox
Microsoft сообщает, что Halo Infinite выйдет вместе с консолью следующего поколения компании под кодовым названием Project Scarlett в осенью 2020 года.
Обновлено в 17:52
Политика
Ким Чен Ына заподозрили в казнях пираньями
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Более 650 человек погибло с начала боевых действий в Триполи
Уточняется, что с 4 апреля, когда начались столкновения, ранения получили 3547 человек, из них 126 — мирные жители.
Обновлено в 22:17
Происшествия
Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами
Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Крупную партию наркотиков изъяли в Иркутской области
Сотрудники правоохранительных органов Иркутской области изъяли из незаконного оборота партию наркотиков на сумму более 1 млн рублей.
Обновлено в 23:19
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено в 20:15