Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матчеРИА Новости 09:37

Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Колумбии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая во вторник в Сеуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Южной Кореи. Голы у победителей забили Сон Хын Мин (16-я минута) и Ли Чжэ Сон (58).

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