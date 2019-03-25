Футбол
Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матчеРИА Новости 09:37
Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Колумбии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая во вторник в Сеуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Южной Кореи. Голы у победителей забили Сон Хын Мин (16-я минута) и Ли Чжэ Сон (58).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Климова позировала десятилетнему сыну в прозрачном платье
Обновлено в 06:55
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Авто
Skoda представила спортивную версию Octavia
Компания Skoda показала новую версию Octavia под названием Dynamic +. Автомобиль доступен для покупки в Европе в кузове седан и универсал.
Обновлено в 08:00
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено в 06:22
Транспорт
На Сахалине возобновили движение на закрытых ранее участках дорог
Движение возобновили на двух закрытых ранее участках автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны - линейку P30; мировые продажи устройств начнутся во вторник, в РФ - 2 апреля, передает корреспондент РИА Новости с презентации.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Экономика
Медведев заявил о моратории в России на изменение налогов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет в России не будет усиливаться фискальная нагрузка и налоги останутся на нынешнем уровне По словам главы российского кабмина, сейчас готовится законопроект, по которому в Налоговый кодекс РФ будет включено несколько неналоговых платежей.
Обновлено в 09:34
Технологии
McDonald’s объявил о крупнейшей сделке за 20 лет
Обновлено в 10:59
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Кино
В Грузии умер актёр Нодар Мгалоблишвили
В Тбилиси в возрасте 87 лет скончался грузинский актёр театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 18:16
Хоккей
Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».
Обновлено в 14:08
Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Наука
Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин
Ученые из Вашингтонского университета выступили с докладом, в котором сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин.
Обновлено в 03:20
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 15:53
Здоровье
Многопрофильную детскую больницу построят в Красноярске
Обновлено в 03:10
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Политика
Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit
В заявлении отмечается, что правительство намерено и дальше продвигать достигнутое соглашение по условиям выхода из ЕС в парламенте, чтобы обеспечить Brexit.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп
В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено в 17:00