Футбол

Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матчеРИА Новости 09:37

Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Колумбии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая во вторник в Сеуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Южной Кореи. Голы у победителей забили Сон Хын Мин (16-я минута) и Ли Чжэ Сон (58).
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Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матче

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Южная Корея – Колумбия: будут ли команды забивать?

Все про Спорт рувчера в 09:33
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ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР

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Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
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В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
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Число новостроек в США в феврале упало на 8,7%

Количество новых домов в США в феврале снизилось на 8,7% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,162 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Обновлено в 08:52
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Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Экономика

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено в 08:12
Политика

В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
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Обновлено в 09:29
Политика

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено вчера в 16:08
Игры

Metro Exodus получила первое крупное обновление

Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
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МВД начало служебную проверку в Элисте после драки правоохранителей

Представитель Главного управления собственной безопасности МВД России направлен в Элисту для контроля служебной проверки в отношении сотрудников ведомства, сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.
Обновлено в 08:33
Финансы

Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
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Обновлено вчера в 08:21
Финансы

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Энергетика

Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.
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Блокбастер «Мстители: Финал» станет самым длинным в истории Marvel

Фильм «Мстители: Финал» может стать самым длинным в истории Marvel и одним из самых длинных современных блокбастеров.
Обновлено в 05:03
Политика

ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля

Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»

Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
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Происшествия

Украденную 20 лет назад картину Пикассо нашли в Нидерландах

Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на объектах культуры, нашел в Нидерландах написанную в 1938 году картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".
Обновлено в 09:27
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Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Политика

Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года.
Обновлено в 08:54
Гаджеты

Huawei представила флагманские смартфоны P30 и P30 Pro

Обновлено в 09:36
Политика

США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
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У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр

У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
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Государство в Южной Америке
Государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица - Богота. Граничит с Бразилией и Венесуэлой на востоке, на юге - с Эквадором и Перу, на западе - с Панамой.
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