Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матчеРИА Новости 09:37

Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Колумбии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая во вторник в Сеуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Южной Кореи. Голы у победителей забили Сон Хын Мин (16-я минута) и Ли Чжэ Сон (58).

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Здоровье Омская область в 2019 году планирует направить 219 млн рублей на цифровизацию медицины Омская область в рамках национального проекта "Здравоохранение" намерена в 2019 году направить 219 млн рублей на создание и развитие информационных систем в медицине, сообщил ТАСС во вторник министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков.

Происшествия Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу «По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным.

Политика МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.

Технологии Сбербанк разрешит менять ПИН-код онлайн В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.

Армия и оружие ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

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Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

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Авто Ford может отказаться от легковых автомобилей в России Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.

Экономика Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.

Политика В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

Происшествия Артист цирка в Брянске ограбил офис микрозаймов и уехал на гастроли Курские полицейские задержали артиста цирковой труппы из Ивановской области по подозрению в нападении на офис микрозаймов в Брянске.

Политика В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.

Игры Metro Exodus получила первое крупное обновление Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.

Происшествия МВД начало служебную проверку в Элисте после драки правоохранителей Представитель Главного управления собственной безопасности МВД России направлен в Элисту для контроля служебной проверки в отношении сотрудников ведомства, сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.

Финансы Набиуллина назвала слабое место российской экономики Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.

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Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".

Политика США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.