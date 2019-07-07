Футбол
ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 16:54
В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты Южно-Африканской Республики.
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Агирре будет уволен с поста главного тренера сборной Египта после вылета с Кубка Африки
Спорт-Экспрессвчера в 20:59
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