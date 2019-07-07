Футбол

ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 16:54

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты Южно-Африканской Республики.
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Агирре и глава Ассоциации футбола Египта подали в отставку после вылета из домашнего Кубка Африки

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СМИ: Главный тренер сборной Египта Агирре подал в отставку после вылета из Кубка Африки

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Сборная ЮАР выбила команду Египта с Кубка африканских наций

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ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

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Кубок Африки. 1/8 финала. Египет проиграл ЮАР, Нигерия выбила Камерун

Sports.ru05 июля в 04:00
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В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
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Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали

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Марш в поддержку сестер Хачатурян прошел сегодня в Ереване

Одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян прошли и в Москве, на Болотной площади.
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Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией

Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.
Обновлено вчера в 09:36
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Украинский дипломат объявил об отказе Европы от санкций против России

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Обновлено вчера в 20:58
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

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Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
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На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
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Участники первой смены молодежного образовательного форума «Территория смыслов» примут участие в обсуждении новых проектов организации «Россия — страна возможностей».
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Фигуристка Косторная станет Беллой из «Сумерек» в произвольной программе, а не в короткой

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Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
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В Калифорнии произошло сильное землетрясение

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Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье

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