Футбол
Сборная ЮАР обыграла Намибию в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 17:54
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная ЮАР встречалась с национальной командой Намибии. Игра состоялась на стадионе «Аль-Салам» в Каире и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноафриканской команды.
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Марокко — Кот-д’Ивуар. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Кубка Африки 28 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:00
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