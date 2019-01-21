Футбол

Сборная Японии пробилась в четвертьфинал Кубка АзииЕвро-футбол.ру 07:53

Сборная Японии минимально обыграла Саудовскую Аравию в 1/8 финала Кубка Азии. Футболисты из Саудовской Аравии больше владели мячом и чаще били по воротам, но забить им не удалось. А вот японцы после углового в средине первого тайма соорудили гол, автором которого стал Томиясу.
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Япония обыграла Саудовскую Аравию и вышла в четвертьфинал Кубка Азии

Советский спорт07:58

Кубок Азии-2019: Япония обыграла Саудовскую Аравию и вышла в четвертьфинал

Turkmenportal09:02

Сборная Японии пробилась в четвертьфинал Кубка Азии

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Япония вышла в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв Саудовскую Аравию

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Япония вышла в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв Саудовскую Аравию

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Япония обыграла Саудовскую Аравию и вышла в четвертьфинал Кубка Азии

Sport24.ru07:57

Кубок Азии. 1/8 финала. Австралия против Узбекистана, ОАЭ – Кыргызстан, Япония одолела Саудовскую Аравию

Sports.ruвчера в 09:01
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