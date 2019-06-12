Футбол

Сборная Венгрии обыграла Уэльс в домашнем матче отбора Евро-2020Советский спорт вчера в 16:48

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Сборная Венгрии на своем поле с минимальным счетом обыграла команду Уэльса со счетом 1:0. Единственный мяч на 80-й минуте забил Мате Паткай. Благодаря победе сборная Венгрии набрала 9 очков и заняла первое место в группе Е. В активе Уэльса три очка и четвертая позиция.
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