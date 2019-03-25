Футбол
Сборная Уругвая выиграла товарищеский турнир в Китае, разгромив тайцевРИА Новости 09:49
Футболисты сборной Уругвая выиграли товарищеский турнир в Китае, разгромив в финале соревнований команду Таиланда. Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 4:0 в пользу уругвайцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Экономика
Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Политика
МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских
В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Политика
Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
Обновлено в 10:00
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников
«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика
В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины
Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что одним из способов выхода украинской экономики из кризиса является налаживание сотрудничества с Россией.
Обновлено в 16:15
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии
Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.
Обновлено в 16:16
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 10:53
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Футбол
Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»
Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Обновлено в 13:10
Космос
Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты
Головные научный и финансовый институты Роскосмоса — ЦНИИмаш и «Агат» — подсчитали, что разработка и изготовление первого экземпляра новой российской сверхтяжелой ракеты обойдутся в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Общество
В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров
Обновлено в 14:17
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Технологии
Рогозин рассказал о разработке беспилотного трамвая
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал разработку первого российского беспилотного трамвая.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено вчера в 18:13
Экономика
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Игры
У Apple появится собственный игровой сервис Apple Arcade
Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade.
Обновлено в 13:56
Экономика
Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос
Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»
Российская певица Ирина Дубцова опровергла появившиеся слухи о том, что станет ведущей телевизионного реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 12:00
Политика
Источник сообщил о новом блэкауте в Венесуэле
Обновлено в 16:03