Футбол
Сборная Уругвая выиграла товарищеский турнир в Китае, разгромив тайцевРИА Новости 09:49
Футболисты сборной Уругвая выиграли товарищеский турнир в Китае, разгромив в финале соревнований команду Таиланда. Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 4:0 в пользу уругвайцев.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня, заявил представитель палестинского движения.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
США испытали над Тихим океаном две противоракеты
Две противоракеты испытали над Тихим океаном США.
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Хоккей
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Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
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Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено в 12:24
Футбол
Украина одолела Люксембург в матче квалификации Евро-2020
Сборная Украины одолела команду Люксембурга в матче квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
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Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Происшествия
ТАСС сообщил о выемке документов в фонде соцстрахования Ингушетии
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД осуществляют выемку документов в фонде социального страхования Ингушетии и проверяют республиканское управление Росреестра, сообщили источники ТАСС.
Обновлено в 13:43
Финансы
Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей
Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.
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Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому в краже картины Куинджи
Обновлено в 12:01
Политика
Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле
Обновлено в 17:37
Происшествия
В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 09:05
Общество
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Политика
В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины
Парламентарий заявил, что одним из способов выхода украинской экономики из кризиса является налаживание сотрудничества с Россией.
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено в 12:51
Кино
Зак Снайдер рассказал, какой изначально была «Лига справедливости»
Режиссер Зак Снайдер на благотворительном вечере в Пасадене рассказал, что студия Warner Bros. сильно изменила его видение «Лиги справедливости».
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
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Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Баскетбол
«Химки» обыграли «Астану» в Лиге ВТБ
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В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
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Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено в 18:18
Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Политика
Кузнецова рассказала о ситуации с защитой прав российских детей в США
С США сложилась тяжёлая ситуация по защите прав наших детей, переданных ранее под усыновление.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Обновлено в 15:14
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23