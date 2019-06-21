Футбол

Уругвай начал матч с Японией на Кубке АмерикиНева Спорт 03:30

Сборная Уругвая по футболу начала матч с командой Японии на Кубке Америки. Матч проходит в бразильском городе Порту-Алегри на стадионе «Гремио». Встреча началась в 02:00 по московскому времени.
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Уругвай сыграл вничью с Японией на Кубке Америки

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Sports.ru18 июня в 09:00
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Экономика

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Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.
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В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

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Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды

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Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Роспатент назвал 100 лучших изобретений года

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Стартовал открытый бета-тест Dota Underlords

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МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
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«Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».
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Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
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Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию

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В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:23
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