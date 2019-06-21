Уругвай начал матч с Японией на Кубке АмерикиНева Спорт 03:30

Сборная Уругвая по футболу начала матч с командой Японии на Кубке Америки. Матч проходит в бразильском городе Порту-Алегри на стадионе «Гремио». Встреча началась в 02:00 по московскому времени.

Уругвай начал матч с Японией на Кубке Америки

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