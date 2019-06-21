Футбол
Сборная Уругвая сыграла вничью с Японией на Кубке АмерикиiReactor 03:03
Сборная Уругвая сыграла с Японией со счетом 2:2 во втором туре группового этапа Кубка Америки на «Гремио Арене» в Порту-Алегри. Игроки уругвайской команды дважды отыгрывались по ходу матча. В их команде голы забили Луис Суарес, реализовавший удар с пенальти, и защитник Хосе Хименес.
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Сборная Уругвая не смогла победить Японию на Кубке Америки, несмотря на гол Суареса
Sport24.ruвчера в 21:00
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