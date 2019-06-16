Футбол
Уругвай разгромил Эквадор благодаря голам Кавани и СуаресаСпорт-Экспресс вчера в 19:57
Сборная Уругвая переиграла Эквадор в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки (4:0). Голами отметились Николас Лодейро, Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а также один мяч в свои ворота отправил Артуро Мина.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Политика
Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 04:09
Кино
Зак Снайдер показал кадры с Дарксайдом и кораблём Зелёных фонарей из своей версии «Лиги Справедливости»
Устройство вызывает в памяти его семью — а на фоне при этом можно разглядеть корабль Зелёных фонарей.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил «Бык» Бориса Акопова
Гран-при жюри во главе с Константином Хабенским присудило фильму Бориса Акопова «Бык», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:18
Авто
«АвтоВаз» обнародовал новый состав совета директоров
Общее собрание акционеров прошло 14 июня В АО "АвтоВаз" прошло собрание акционеров, на котором в том числе был утверждён новый состав совета директоров.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Новосибирске водитель маршрутки напал на пассажиров с ножом
Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Новосибирск» один из пассажиров маршрутки рассказал, что водитель отказался завершить маршрут и возвращать деньги за проезд, после чего начал агрессивно себя вести и, достав нож, начал наносить удары.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение
Обновлено вчера в 20:36
Общество
ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы
Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за слоганов рекламной кампании, которые массово рассылались по электронной почте.
Обновлено в 04:07
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Опубликованы рендеры Bugatti Divo с переднемоторной компоновкой
Дизайнер Райан Приск решил представить, как мог бы выглядеть суперкар Bugatti Divo с переднемоторной компоновкой вместо привычной архитектурой со средним расположением двигателя.
Обновлено в 00:25
Политика
Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено вчера в 13:10
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов
Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
Обновлено в 01:40
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложили на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Культура
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале «Таврида»
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на арт-фестивале "Таврида", который пройдет с 20 по 26 августа в бухте Капсель близ крымского Судака.
Обновлено в 03:22
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:24