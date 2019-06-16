Футбол

Уругвай разгромил Эквадор благодаря голам Кавани и СуаресаСпорт-Экспресс вчера в 19:57

Сборная Уругвая переиграла Эквадор в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки (4:0). Голами отметились Николас Лодейро, Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а также один мяч в свои ворота отправил Артуро Мина.
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Кубок Америки-2019: Уругвай стартовал с разгрома, Катар спас матч с Парагваем

ProstoProSport03:42

Луис Суарес: «Приятно стартовать с победы!»

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Кубок Америки. Уругвай разгромил Эквадор, Парагвай сыграл вничью с Катаром

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Л. Суарес: очень приятно стартовать с победы

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Букмекеры: Уругвай без труда справится с Эквадором на Кубке Америки

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Уругвай - Эквадор. Бесплатный ВИП-прогноз на 16 июня

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Диего Годин: «Рад, что можем отпраздновать день рождения Муслеры победой над Эквадором»

Спорт-Экспресс00:16
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу

Обновлено в 00:39
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Политика

Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 04:09
Кино

Зак Снайдер показал кадры с Дарксайдом и кораблём Зелёных фонарей из своей версии «Лиги Справедливости»

Устройство вызывает в памяти его семью — а на фоне при этом можно разглядеть корабль Зелёных фонарей.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил «Бык» Бориса Акопова

Гран-при жюри во главе с Константином Хабенским присудило фильму Бориса Акопова «Бык», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:18
Авто

«АвтоВаз» обнародовал новый состав совета директоров

Общее собрание акционеров прошло 14 июня В АО "АвтоВаз" прошло собрание акционеров, на котором в том числе был утверждён новый состав совета директоров.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Новосибирске водитель маршрутки напал на пассажиров с ножом

Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Новосибирск» один из пассажиров маршрутки рассказал, что водитель отказался завершить маршрут и возвращать деньги за проезд, после чего начал агрессивно себя вести и, достав нож, начал наносить удары.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение

Обновлено вчера в 20:36
Общество

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за слоганов рекламной кампании, которые массово рассылались по электронной почте.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Одного из подозреваемых в двойном убийстве задержали в Ижевске

Обновлено в 03:34
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Обновлено вчера в 23:36
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Авто

Опубликованы рендеры Bugatti Divo с переднемоторной компоновкой

Дизайнер Райан Приск решил представить, как мог бы выглядеть суперкар Bugatti Divo с переднемоторной компоновкой вместо привычной архитектурой со средним расположением двигателя.
Обновлено в 00:25
Политика

Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено вчера в 13:10
Музыка

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов

Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
Обновлено в 01:40
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложили на год

Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:00
Культура

Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале «Таврида»

Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на арт-фестивале "Таврида", который пройдет с 20 по 26 августа в бухте Капсель близ крымского Судака.
Обновлено в 03:22
Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку Сарри

В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:24
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