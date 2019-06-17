Футбол

Сборная Уругвая разгромила Эквадор в стартовом матче Кубка АмерикиRT на русском 01:33

В поединке первого тура группового этапа Кубка Америки национальная команда Уругвая добыла крупную победу над Эквадором. Итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу уругвайцев.
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В матче Кубка Макао было забито 39 мячей

Sport24.ru05:18

Уругвай – Эквадор: прогноз и ставка на матч Кубка Америки

ODDS.ru15 июня в 02:29

Луис Суарес: «Приятно стартовать с победы!»

Матч ТВ01:32

Диего Годин: «Рад, что можем отпраздновать день рождения Муслеры победой над Эквадором»

Спорт-Экспресс00:16

Л. Суарес: очень приятно стартовать с победы

Чемпионат02:10

Уругвай — Эквадор. Прогноз (к. 2.23) на тоталы в матче Кубка Америки 17 июня 2019 года

LiveSport.ru15 июня в 06:52

Кубок Америки-2019: Уругвай стартовал с разгрома, Катар спас матч с Парагваем

ProstoProSport03:42
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Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Политика

Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами

Обновлено в 01:59
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые обновят до Android 10

Как известно, в настоящий момент производители смартфонов активно готовятся к обновлению выпускаемых ими девайсов до самой актуальной версии Android.
Обновлено в 05:50
Футбол

Кайо назвал переход в «Краснодар» большим шагом вперёд в карьере

Обновлено в 05:44
Политика

В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Авто

Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России

Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу

Обновлено в 00:39
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

Обновлено в 05:42
Политика

Кравчук рассказал о последствиях монополизации власти на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что ждёт страну, если вся власть в государстве будет сосредоточена в руках одной партии или личности.
Обновлено в 04:10
Технологии

Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»

Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на конец года.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, в Казахстан его не перевозили.
Обновлено в 02:45
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

В Казахстане шесть человек пострадали при взрыве газа

Вследствие взрыва газа на станции технического обслуживания (СТО) на севере Казахстана, в Костанае, пострадали семь человек.
Обновлено в 04:41
Авто

В Новосибирске создадут невероятный электрокар

Обновлено в 05:11
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:42
Политика

Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис

Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной

Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Суд освободил журналиста Игоря Рудникова, расследовавшего коррупцию в Калининграде

Обновлено в 12:46 Суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова, переквалифицировав вменяемую ему статью о вымогательстве на "самоуправство".
Обновлено в 04:46
Происшествия

ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось

Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Религия

17 июня православные отмечают День Святого Духа

Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа

Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 05:26
Гаджеты

Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad

Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

В России появится новая маркировка продуктов

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Полпред президента взял под контроль ситуацию в Чемодановке

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 05:18
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
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