Футбол
Сборная Уругвая разгромила Эквадор в стартовом матче Кубка АмерикиRT на русском 01:33
В поединке первого тура группового этапа Кубка Америки национальная команда Уругвая добыла крупную победу над Эквадором. Итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу уругвайцев.
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Уругвай — Эквадор. Прогноз (к. 2.23) на тоталы в матче Кубка Америки 17 июня 2019 года
LiveSport.ru15 июня в 06:52
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