Футбол
Сборная Уругвая разгромила Эквадор на Кубке Америки по футболуКрасная весна 08:45
Сборная Уругвая по футболу разгромила команду Эквадора 17 июня в матче группового этапа Кубка Америки. В дебюте встречи, на 6-й минуте, уругваец Николас Лодейро открыл счет в матче с передачи Луиса Суареса.
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