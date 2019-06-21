Футбол
Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке АмерикиRT на русском 01:15
Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии. Встреча прошла в Порту-Алегри и завершилась со счётом 2:2. В составе азиатской команды дубль оформил Кодзи Миёси, отличившись на 25-й и 59-й минутах.
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Сборная Уругвая не смогла победить Японию на Кубке Америки, несмотря на гол Суареса
Sport24.ruвчера в 21:00
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:52, Вашингтон
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